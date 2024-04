Demarcação e marco temporal são temas centrais no ATL 2024

Desde os anos 1970, o movimento indígena tem travado uma série de batalhas por seus direitos. Foi com a Constituição que ele conquistou direitos fundamentais, incluindo memória, identidade, organização social, tradição, costumes, línguas maternas e processos de aprendizagem próprios. Além disso, garantiu direitos originários sobre as terras que ocupam, obrigando o Estado brasileiro a demarcá-las e respeitar seus bens.

O Estado Nacional Brasileiro, ou melhor, os colonizadores tentaram de todas as formas tirar a liberdade e os direitos naturais dos povos indígenas desde 1500. Praticaram contra eles genocídio, epistemicídio e glotocídio. Mas eles e seus aliados desviaram esse desejo perverso colonial. O Estado previu nossa extinção, mas hoje são os próprios povos indígenas que estão dizendo qual deve ser seus futuros e como devem ser respeitados. Com diálogo e consultas a fim de promover bem viver e proteger seus povos nos territórios.

Foram muitas articulações feitas durante o ATL. Quero destacar uma como perspectiva de construção mais importante, uma novidade fruto de longas décadas de luta que é o ensino superior específico. A Universidade Indígena. Já existiram outras tentativas neste sentido, que não se concretizaram.

Neste um ano e meio de governo Lula com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, passou a existir mais um espaço de diálogo, de articulação e com a força deste movimento tem acontecido uma retomada da política da educação indígena no país.

Durante o ATL 2024, o movimento conquistou a criação da Diretoria da Educação Escolar Indígena dentro do MEC, que terá o desafio de construir a primeira Universidade Indígena do país junto ao movimento, junto ao MPI e outros ministérios.

Os discursos das lideranças na reunião com o Ministério das Povos Indígenas trazem um ponto de preocupação. Um dizia que a universidade teria que considerar os povos indígenas do Brasil todo. As suas culturas, as suas línguas, os seus projetos, seu fortalecimento e seus interesses. As outras falas foram nesta mesma direção. De fato, uma universidade indígena pode representar os 305 povos e 274 línguas faladas no país? Talvez não seja esse o nome, Universidade Indigena, mas sim uma "Pluriversidade Indígena"?

O ensino superior específico é uma luta mais ampla, mas começar com a Pluriversidade Indígena será ótimo para estimular outras iniciativas como Institutos de Conhecimentos Indígenas. Quem sabe assim vai fortalecer a sonhada criação do Sistema Nacional da Educação Escolar Indígena.