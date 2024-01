Em uma entrevista, contou que o seu principal objetivo, além de abrigá-las, era tirar o medo de morrer que tinham. Oferecer dignidade para aquelas que desenvolveram a doença. Outra maneira que encontrou de denunciar o preconceito foi batizando crianças soropositivas ao lado de outras, sem o vírus. Sim, naquele tempo até estar ao lado era uma questão.

Sempre morei na zona leste de São Paulo e meus pais admiravam o trabalho do padre Julio. Assim, a nossa história se cruzou e, em 1992, fui batizada junto a meninas e meninos da Casa Vida. Eu brinco que foi o meu primeiro protesto. Ou, manifestação política.

Essa história sempre me inspirou e por isso, quando tinha 14 anos, decidi fazer trabalho voluntário em abrigos. Hoje em dia, por conta do baixo índice de infecção da doença, não se separam mais as crianças pelas suas enfermidades.

Sempre vi em mim e nos outros a capacidade de cooperação e comunhão. Hoje, trabalho com comunicação em projetos sociais e sempre me encontro com pessoas e histórias muito inspiradoras. Dois exemplos são: SP Invisível, que relata a vida de pessoas em situação de rua e o Nós, Mulheres da Periferia, uma redação de mulheres que conta o que acontece no cotidiano das paulistanas da ponte pra lá, pois a periferia é esse lugar que sempre nos ensinou a viver em comunidade.

Por isso, faço a seguinte proposta ao leitor: já que São Paulo tem tanta gente, que tal usarmos a nossa criatividade e energia para promover o compromisso com a solidariedade?

Não me refiro apenas a doações em dinheiro e alimentos. Ou atividades voluntárias em projetos sociais, que também são muito importantes e essenciais. Falo aqui de solidariedade como ética para a vida, como ação, saber cooperar com o outro, viver em comunidade e fazer algo por ele. Como podemos cultivar uma ética de vida mais solidária?