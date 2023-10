Inahra Cabral é arquiteta e urbanista pela UFRJ, cria do Complexo da Maré e de Ramos. É sócia da Germinal ATE, ONG que atua nos campos tecnologia social educação e trabalho e coordena o projeto Lutas Urbanas Tecnologia e Saneamento (LUTeS) que atua na Nova Holanda e instalou o 1° biodigestor do Complexo da Maré de forma participativa. É ativista contra o Racismo Ambiental e atua em extensões universitárias junto a grupos e territórios populares trabalhando com questões de saneamento ecológico, moradia, autogestão e tecnologias sociais.

Leonardo Adler é engenheiro ambiental, mestre em tecnologia social e tem 14 anos de dedicação ao saneamento, sendo 10 deles com foco em levar os projetos para as comunidades que mais precisam do acesso a este serviço. É sócio fundador da Taboa Engenharia, empresa vencedora do 2º Prêmio ECOA na categoria Negócios que Impactam, e hoje se dedica de corpo e alma à melhoria do saneamento na Terra Indígena Yanomami, como Engenheiro Ambiental do DSEI Yanomami/SESA.

Tito Cals é engenheiro ambiental, sanitarista e civil. Atua com meio ambiente desde 2008 e com saneamento desde 2014. É sócio fundador da Taboa Engenharia e engenheiro do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS/Fiocruz).