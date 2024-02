Kapinawás: meio século de luta por território sagrado no Pernambuco

Pois Macaco não só é o nome de uma das aldeias mais antigas do território Kapinawá como o documento também esmiuçava todos os limites das terras doadas, incluindo o nome das famílias beneficiadas - que os Kapinawá reconheceram como seus antepassados. Pesquisas complementares revelaram que a aldeia de Macaco já era conhecida desde o século 17 como morada de indígenas, referidos como Paratió (ou Prakió), aparentados com os Kambiwá.

Tudo levou a crer, portanto, que esses Paratió eram os mesmos Kapinawá de hoje, esquecidos de seu passado e - mais importante - alienados do fato de que eram donos de direito daquelas terras, com a benção do imperador.

Como a jurema, os Kapinawá rebrotaram com força redobrada no chão da caatinga, já não mais como caboclos, porém indígenas. Renascidos, deram-se novo nome, revelado em ritual pelos encantados, cujo significado seria "capim e água" - dois recursos que existem em abundância no território.

O parentesco e a proximidade com os Kambiwá ajudaram, tanto que dois deles acabaram se tornando mestres dos Kapinawá em sua jornada de autorreconhecimento. Dôca e Zé Índio foram os primeiros cacique e pajé dos Kapinawá, encarregados de reensinar práticas havia muito esquecidas - entre elas o toré.

O toré é um ritual comum a vários grupos indígenas do Nordeste brasileiro e se fundamenta no consumo do anjucá, o "vinho da jurema", bebida sagrada cujo poder mágico leva as pessoas ao transe e ao contato com os encantados - forças espirituais ligadas aos ancestrais e à natureza. "A jurema é uma mãe pra gente", resume Mocinha.

Sabendo-se indígenas, e fortalecidos pelo toré, os Kapinawá se lançaram a um conflito que durou três anos, com repetidos cortes de arame. Sempre que os grileiros levantavam uma cerca, as famílias da Mina Grande não tardavam em derrubá-la.