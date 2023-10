"A gente está em vias de finalizar um guia de sementes e mudas que compila todo esse trabalho que a gente faz com teste de germinação. Assim, as pessoas podem conhecer espécies diferentes que são típicas da região e também ver qual é o melhor método para a germinação delas", conta Guilherme.

A canela-sassafrás (Ocotea odorifera), por exemplo, já foi muito explorada e está ameaçada de extinção. A ideia é testar a sua germinação no viveiro e trabalhar a produção de mudas para reintegrá-la na arborização urbana.

Ela é uma espécie de uso histórico. Era muito usada para fazer embarcações marítimas. O odor que ela tem retarda o apodrecimento. Ela era também consumida na bebida. Você colocava as lascas dessa canela em aguardente e a bebida ganhava um alto valor comercial.

João Carlos Candido Santos, estagiário e historiador

O cambuci é outra na mira dos experimentos no viveiro. Apagado da arborização urbana, o fruto é uma espécie símbolo da cidade que tem inclusive um bairro com seu nome. O objetivo é produzir um pomar da espécie com diversidade genética vinda de vários lugares do município de São Paulo para que as mudas sejam resistentes e possam ocupar as ruas.

Fato é que o uso intenso de árvores exóticas em áreas urbanas tem incomodado botânicos de toda parte. "Eu posso estar no norte ou eu posso estar no sul do país que a arborização é meio padronizada. São muitas espécies exóticas e pouca diversidade", afirma Guilherme.