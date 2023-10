"A gente vê que agosto e setembro são meses críticos de final de época de seca, evapotranspiração, déficit de água no solo. Começa a ficar crítico e a gente vê muitos fogos, muito incêndio na região", explica Croce.

A Fazenda Ambiental Fortaleza (FAF), propriedade da família de Felipe, está situada interior de São Paulo, no meio de dois biomas - o Cerrado e a Mata Atlântica - onde 10 hectares de café arábica orgânico estão se tornando cada vez mais vulneráveis às mudanças do ambiente, em grande parte acentuadas pela perda de vegetação na Amazônia.

"Nos últimos anos, tivemos dias com mais climas extremos: frio mais intenso e calor mais intenso. Estamos vendo um déficit de chuva no geral. Isso provavelmente por conta de muito desmatamento ao redor, no Cerrado e na Amazônia", diz Croce.

Felipe Barretto Croce, proprietário da Fazenda Ambiental Fortaleza, em Mococa (SP). Imagem: FAF/divulgação

A previsão é de que essas estações secas e quentes se tornem piores e mais frequentes. A modelagem climática da plataforma Gro Intelligence estima que o número de dias com temperaturas extremas acima de 34 °C no período crítico de floração do cafeeiro, entre setembro e outubro, aumentará em até 10 dias por mês até 2050. Os dados sugerem que a produção de café do Brasil provavelmente será a mais severamente afetada de todos os países produtores de café estudados (Colômbia, Peru, Quênia e Etiópia), com a previsão de que as chuvas também diminuam em 10% até meados do século.

Duas espécies de café são cultivadas no Brasil, robusta e arábica, mas há muitas variedades diferentes nas 15 regiões produtoras. O arábica, com seu sabor rico e frutado, é o grão preferido de muitas fazendas especializadas de pequenos produtores. No entanto, é muito mais suscetível a mudanças climáticas. Pesquisas sugerem que a exposição a temperaturas acima de 30 °C pode levar a anormalidades e degeneração do cafeeiro. Desde 2010, as temperaturas em todos os municípios produtores de café brasileiros aumentaram em média 1,2 °C durante o período de floração.