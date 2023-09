Os indígenas Warao, etnia originária do Delta do Rio Orinoco na Venezuela, viviam da natureza, sustentando-se na pesca e no cultivo. Nos últimos anos, porém, como todos os venezuelanos, sofreram diretamente os impactos da crise econômica dependente do preço do petróleo, além do embargo por parte dos Estados Unidos.

Sofrendo de miséria e fome, milhares de Warao imigraram para o Brasil em busca de refúgio e melhores condições de vida. Belém do Pará foi um dos principais destinos.

Johnny Riva, de 41 anos, foi um deles. Ele vivia em Tucupita, cidade às margens do Orinoco, com sua esposa, Mariluz Mariano, e ainda três filhos, irmãos, tios e pai. Cruzando a fronteira por Roraima, a família toda percorreu cerca de 3,6 mil quilômetros, entre rios e estradas, para chegar a Belém. Eles estão entre os cerca de 6.800 refugiados Warao que hoje vivem no Brasil, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

"As maiores dificuldades pra gente lá eram a saúde, a comida, o combustível para a nossa rabeta", conta Johnny Riva. "Lá nós éramos pescadores e nos sustentávamos com a venda do pescado, mas ficou muito difícil. A gente levava para a cidade para vender, mas as pessoas já não tinham dinheiro para comprar. Foi aí que decidimos vir embora porque não dava mais."

Hoje Johnny e sua família vivem em Outeiro, ao norte de Belém, em um aldeamento urbano com moradias precárias de frente para a Baía do Guajará. Os indígenas, porém, não sabem pescar nas águas de Belém, e sua única canoa foi roubada. "Uma rabeta foi doada para nós, mas o dinheiro para o diesel não chega", lamenta Johnny.