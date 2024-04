Proteger a saúde mental de crianças é responsabilidade de toda a sociedade

É importante estar atento a comportamentos que podem ser sinais da ideação suicida infantil e agir buscando atendimento especializado. Alguns desse sinais se dão como mudanças de humor, isolamento social, alteração no sono, medos intensos, alteração no apetite, falta de energia, regressão no desenvolvimento, quadros de ansiedade, dificuldade de concentração, comportamentos auto lesivos, comportamentos destrutivos, dificuldade no desempenho escolar, e expressões de pensamentos negativos.

Os dados fornecidos pelos órgãos governamentais e de saúde pública no Brasil oferecem uma visão preocupante da situação da ideação e do suicídio infantil no país. De acordo com o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) do Ministério da Saúde, o suicídio é uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes brasileiros. Embora as taxas de suicídio infantil sejam geralmente mais baixas do que as de outras faixas etárias, a gravidade do problema não deve ser subestimada.

Dados do SIM revelam que, entre 2000 e 2019, houve um aumento constante nas taxas de suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil. Em 2019, por exemplo, foram registradas 1.470 mortes por suicídio nessa faixa etária. Além disso, estudos sugerem que para cada suicídio consumado, há muitos mais casos de ideação suicida e tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes.

A educação é fundamental. Devemos capacitar parentalidades, educadores e profissionais de saúde para reconhecer os sinais de ideação suicida e fornecer o suporte adequado. Isso envolve não apenas treinamento em saúde mental, mas também a promoção de ambientes seguros e acolhedores onde as crianças se sintam à vontade para expressar seus sentimentos e preocupações.

Além disso, devemos enfrentar a estigmatização e o tabu que cercam o tema do suicídio, especialmente quando se trata de crianças. O silêncio e a negação só perpetuam o problema, impedindo que as crianças recebam o apoio e os recursos de que precisam desesperadamente.

Também é essencial garantir o acesso equânime a serviços de saúde mental de qualidade em todo o país. Isso significa investir em recursos comunitários, programas escolares de apoio emocional e atendimento psicológico acessível para todas as crianças, independentemente de sua origem socioeconômica ou geográfica.