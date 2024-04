Cães de serviço e apoio: eles podem ser os melhores amigos do homem

No universo canino, existem animais que fazem a diferença positiva na vida das pessoas que possuem alguma deficiência ou necessidade específica: os cães de serviço e os cães de apoio. A distinção entre cães de serviço e cães de apoio emocional é fundamental, mas muitas vezes mal compreendida. Ambos desempenham papéis cruciais na vida de seus donos, mas suas funções e responsabilidades diferem significativamente.

Os cães de serviço são altamente treinados para auxiliar pessoas com deficiências físicas, sensoriais, psicológicas ou médicas específicas. Suas habilidades são minuciosamente desenvolvidas para realizar tarefas práticas, como abrir portas, buscar objetos, alertar sobre crises médicas iminentes ou guiar pessoas com deficiência visual com segurança. São verdadeiros parceiros na independência e na qualidade de vida de seus donos, proporcionando não apenas assistência física, mas também um suporte emocional incomparável.

Por outro lado, os cães de apoio emocional oferecem conforto e estabilidade emocional para indivíduos que enfrentam transtornos de ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático. Embora possam oferecer uma presença reconfortante e aliviar o estresse, esses cães não possuem o mesmo treinamento extensivo dos cães de serviço e, portanto, não possuem permissão legal para entrar em locais públicos onde animais normalmente não são permitidos, a menos que haja permissão especial, normalmente concedida por um médico.