Você deve parar de ler "Harry Potter" agora mesmo

Além disso, devemos considerar o impacto que nossa decisão de consumir ou não uma obra tem sobre as pessoas afetadas pelas opiniões do autor. A nossa comunidade transgênero já enfrenta uma série de desafios e discriminações em nossa sociedade. Ao continuarmos a apoiar financeira e moralmente uma figura que desrespeita e nega nossa existência, estamos contribuindo para a perpetuação desse preconceito.

É importante também refletir sobre o papel dos fãs na relação com a obra. Muitos de nós cresceram com Harry Potter e carregamo memórias preciosas e sentimentos profundos ligados à história. No entanto, devemos lembrar que nossa lealdade não deve ser motivo de nos omitirmos para as questões morais e éticas que estão em jogo. Podemos continuar a apreciar e celebrar os aspectos positivos da saga Harry Potter enquanto também reconhecemos e confrontamos as falhas e ações prejudiciais de sua criadora, cessando qualquer tipo de apoio a ela.

Por fim, ao tomar a decisão de parar de consumir Harry Potter ou qualquer outra obra associada a um autor controverso, não estamos privando a nós mesmos de uma fonte de entretenimento ou prazer, mas sim exercendo nosso direito de escolher o que apoiamos e promovemos como indivíduos conscientes e responsáveis. É hora de ampliar a voz daqueles que são marginalizados e rejeitar discursos de ódio e intolerância, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que admiramos. Quem sabe talvez até cheguemos a perceber que qualquer coisa vinda de alguém com ódio no coração não seja de fato algo a se admirar.

Diante dos casos de transfobia da autora J.K. Rowling, é fundamental repensarmos nosso consumo e promoção da saga Harry Potter. Devemos agir em solidariedade à comunidade transgênero e rejeitar qualquer forma de preconceito e discriminação, mesmo que isso signifique nos distanciar de uma obra que um dia amamos.