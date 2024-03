Dói um tapinha, não dói?

Mas, para além do problema da hierarquia de sofrimentos, que não agrega a ninguém, a polêmica está centrada no fato de ter havido ou não uma agressão e, se houve, se ela foi intencional.

Antes da minha opinião, acho importante salientar que relacionamentos abusivos não estão confinados apenas aos parceiros românticos. Eles podem se manifestar em diversas relações interpessoais, incluindo entre colegas de trabalho, amigos e conhecidos. Embora muitas vezes negligenciado ou minimizado, o abuso nesses contextos pode ser tão prejudicial e perturbador quanto em relacionamentos íntimos. Quem está acompanhando esta edição do programa sabe bem do que estou falando.

Preste bem atenção no seguinte: uma das principais características comuns dos relacionamentos abusivos entre colegas ou amigos é a dinâmica de poder desequilibrada. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como bullying, manipulação, intimidação, discriminação e exclusão. O abuso psicológico é frequentemente sutil e pode passar despercebido, mas seus efeitos podem ser profundos, afetando a autoestima, a saúde mental e o bem-estar emocional da vítima.

E, agora sim, hierarquizando "poder", se você está assistindo a essa edição do BBB, você sabe quem é detentor, por classe e raça, do poder de ser o lado abusivo do relacionamento entre Wanessa e Davi.

Para além de ter havido ou não uma agressão, uma coisa é certa: Wanessa fez um grande desserviço ao movimento feminista na entrada do mês internacional das mulheres.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é mais do que uma simples data no calendário. É um momento para refletir sobre as conquistas das mulheres ao longo da história, reconhecer suas contribuições em todas as esferas da sociedade e reafirmar o compromisso com a luta pela igualdade de gênero.