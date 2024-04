Qual a relação entre inteligência artificial e sustentabilidade?

Você já parou pra pensar no quanto a IA pode estar acelerando o fim do planeta do ponto de vista da sustentabilidade? Eu mesmo, que trabalho com ESG (ESG é uma sigla que representa três critérios usados para avaliar a responsabilidade social, o desempenho ambiental e a governança das empresas, e que foca em sua sustentabilidade) não havia parado para pensar nisso.

A questão me ocorreu somente depois de tomar conhecimento de que um painel no último SXSW (South by Southwest, um dos maiores festivais de economia criativa do mundo, que acontece anualmente em Austin, Texas, nos Estados Unidos) abordou essa questão. E isso também me fez perguntar: estamos gastando muito mais energia para termos mais resultados, mas precisamos de tantos resultados assim? E para onde vai a conta dos recursos de energia não sustentáveis gastos pela IA?

Somente o tempo vai trazer todas as respostas. O que temos hoje é uma IA que não é regulamentada no mundo todo, facilmente acessível e com poderes antes não imagináveis e de resultados em nanosegundos. Conseguimos gerar uma quantidade gigante de imagens, criar textos, roteiros, fazer pesquisas com dados fidedignos e até mesmo criar obras de arte inspiradas em artistas e músicos famosos.