O que são transmasculinidades e como apoiá-las?

Conversei com o coordenador do Ibrat SP, Kyem Ferreiro, o vice-coordenador e coordenador de comunicação, Ravi Spreizner, e o psicólogo Juca Martins, da pasta de Saúde Pública do Ibrat SP sobre o trabalho do instituto. Veja a seguir os principais trechos.

O que é o Ibrat?

Kyem Ferreiro e Ravi Spreizner: O Ibrat teve sua origem em 2012 durante o 1º Encontro Regional Nordeste de Homens Trans, na cidade de João Pessoa, e foi oficialmente lançado politicamente em setembro de 2013, durante o 20º Encontro Nacional de Travestis e Transexuais (ENTLAIDS), em Curitiba.

Inicialmente focado em formar agentes ativos na luta por direitos e gerar diálogos sobre a realidade transmasculina, o Ibrat passou por uma reestruturação em 2020, ganhando força e expandindo suas ações por todo o país a partir de uma reformulação de seu estatuto.

Atualmente, o instituto atua em diversas regiões do país, abrangendo várias frentes para atender às demandas da população transmasculina, e mobilizando a estrutura para ações de combate à violação de direitos e de construção de políticas intersetoriais.

O Núcleo São Paulo foi recriado e ganhou uma nova força de atuação, principalmente nos últimos 2 anos. Nós trabalhamos ativamente para construir políticas junto à população transmasculina da cidade, buscando mapear, observar e ouvir as diversas demandas que atravessam o cotidiano dessas pessoas e o exercício de seus direitos básicos.