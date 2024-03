Inteligência artificial e diversidade: uma boa ou má combinação?

Outra vantagem para ambientes mais inclusivos é que, ao analisar conjuntos de dados, a IA pode identificar padrões de discriminação e oferecer soluções ou caminhos para aprimorar as práticas de contratação e criação de senso de pertencimento de talentos dentro da organização, combatendo de vez os preconceitos estruturais e organizacionais que tenham passado despercebidos pelas áreas responsáveis.

Além disso, a IA pode facilitar a adaptação de locais de trabalho para melhor acomodar pessoas com deficiências. Tecnologias como reconhecimento de voz e legendas automáticas podem tornar os ambientes mais acessíveis para pessoas com deficiências auditivas ou visuais. Ao investir em soluções de IA voltadas para a acessibilidade, as empresas criam espaços de trabalho mais inclusivos para todas as pessoas funcionárias e isso se reflete até mesmo nas pessoas consumidoras, que acabam por consumir um produto ou serviço que foi feito por todas as pessoas da sociedade em seus mais diferentes recortes.

Sistemas de recomendação baseados em IA podem oferecer oportunidades personalizadas de desenvolvimento de carreira, levando em consideração as habilidades, interesses e necessidades individuais de cada pessoa funcionária. Isso não apenas aumenta o engajamento e a satisfação de todos, mas também ajuda a criar uma cultura de inclusão, onde as pessoas se sintam valorizadas e apoiadas em seu crescimento profissional.

Porém, a IA aprende conosco como agir e, por isso, a potencialidade para que ela venha a fazer mal para a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho existe e é um medo real. Assim como ela pode ser treinada para combater vieses, trabalhar dados para buscar padrões preconceituosos, fazer com que sistemas sejam acessíveis e justos, existe um grande risco dos chamados preconceitos algorítmicos.

Assim como a IA aprende rapidamente coisas boas com o ser humano, ela também aprende aquilo que temos, digamos, de não tão bom assim. Com isso posto, a IA pode aprender a ser racista, capacitista, lgbtfóbica e possuir tantos preconceitos quanto um humano poderia. A diferença é que neste caso o tamanho do "estrago", pensando na quantidade de pessoas que a IA alcança ou na potência de propagação que tem, é enorme e pode prejudicar muita gente.

Em resumo, se não bem treinada e implementada, a IA só serve para reproduzir, em gigantesca escala, o que o ser humano teria de pior para oferecer para a sociedade. E falando em diversidade e inclusão, estamos falando de preconceito e intolerância.