E o Oscar vai para: a falta de diversidade

Primeiro, comecemos a perceber que a falta de diversidade nas indicações e premiações do Oscar não é apenas algo do mercado audiovisual, mas principalmente um reflexo do mundo que habitamos. O cinema, e a arte como um todo, acaba caindo no viés, talvez nem tão inconsciente assim, de reforçar as hierarquias sociais existentes. Assim dito, essa ausência que vemos onde deveríamos ver o reflexo da humanidade, é apenas um sintoma de um problema muito maior: a exclusão que existe na sociedade.

Além disso, a falta de diversidade no Oscar tem consequências significativas não apenas para os artistas e cineastas que são colocados à margem, mas também para o público em geral. O Oscar falha ao não reconhecer e celebrar uma ampla gama de perspectivas e experiências. Isso não apenas priva o público de acesso a histórias valiosas e reais, mesmo que em ficção, mas também perpetua estereótipos prejudiciais e limitados sobre quem merece estar no centro das narrativas cinematográficas.

Temos ainda o impacto econômico e cultural das indicações e premiações do Oscar. O reconhecimento da Academia pode ter um efeito significativo na visibilidade e no sucesso de um filme ou artista, influenciando não apenas as oportunidades futuras de trabalho, mas também a forma como as histórias são contadas e percebidas pelo público em geral. Portanto, a exclusão de talentos e narrativas diversas do Oscar não apenas perpetua a marginalização da diversidade, mas também limita o potencial criativo e artístico da indústria cinematográfica como um todo, onde todas as pessoas saem perdendo.

É imperativo que a Academia e a indústria cinematográfica como um todo adotem medidas concretas para promover a diversidade e a inclusão nas indicações e premiações do Oscar. Isso inclui não apenas a ampliação do escopo de filmes e talentos considerados para indicação, mas também a implementação de políticas e práticas que garantam equidade de oportunidades para todas as pessoas envolvidas no meio audiovisual, considerando raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, origem étnica e tantos outros marcadores sociais.

Em última análise, a falta de diversidade nas indicações e premiações do Oscar não é apenas uma questão de justiça, mas também de representação. De cada pessoa, com seus marcadores sociais, poder se ver e se identificar nas telas em histórias com as mais diferentes narrativas, trazendo a humanidade toda para a pauta cinematográfica. Enquanto continuarmos a excluir talentos e histórias diversas do reconhecimento e celebração que merecem, estaremos limitando nosso próprio potencial como indivíduos e como sociedade.