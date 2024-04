Contratação por competências pode ser caminho para o mercado de trabalho

Você já abriu uma conta em um banco digital em poucos minutos, correto? Você já pensou como é esse processo para uma pessoa trans? Para mim, é impossível. Afinal, a foto do meu documento de identificação é completamente diferente da minha atual aparência, fazendo com que a tecnologia que roda por trás da validação acredite que eu seja outra pessoa. Agora imagine se no momento em que essa tecnologia foi pensada, antes de ser amplamente disseminada, houvesse uma pessoa trans como eu, com uma foto muito diferente em seu RG? Ela teria avisado que tal tecnologia não funcionaria para ela e, portanto, poderia não funcionar para outras pessoas também. Aqui teríamos espaço para pensar uma alternativa para que pessoas trans não fossem excluídas do uso de um produto.

Mas, por conta do preconceito, muitas pessoas de grupos sub-representados no mercado de trabalho, como pessoas transgênero e pessoas com deficiência, podem chegar à vida adulta sem nunca ter tido uma oportunidade no mercado de trabalho formal, e isso se torna um labirinto sem saída, uma vez que as empresas pedem experiência, mas não dão chance de quem não tem experiência, adquiri-la.

Por isso, olhando para diversidade e inclusão, alguns movimentos de contratação por competências vêm surgindo em empresas que querem crescer tanto em inovação como financeiramente frente aos seus concorrentes. Empresas essas que entenderam o valor da diversidade de profissionais em toda sua cadeia de produção e operação. Afinal, como eu sempre digo, elas estão produzindo um produto ou serviço que é feito por todas as pessoas e, portanto, para todas as pessoas.