Davi do BBB nos mostra por que amamos odiar homens negros

Esse pacto gira em torno das pessoas brancas e serve às pessoas brancas, que se apoiam em grupo para justificar ações e atitudes que, se fossem reversas, jamais seriam toleradas. É possível que mulheres brancas, que já estão mais a salvo na hierarquia social de sofrer qualquer "cancelamento" por conta do uso indiscriminado e aproveitador do movimento feminista, destruam a saúde emocional de um homem negro com a mesma facilidade com que o país se diz "não racista".

Mulheres brancas podem agir sem pensar em qualquer consequência de talvez infundadas acusações, pois ela raramente virá. A mulher branca está a salvo das consequências de seus atos, pois, neste pacto, elas também têm o poder de menorizar o negro até onde elas quiserem que ele seja reduzido. Elas têm mais poder sobre isso do que o homem branco, pois esse ainda é criticado e, às vezes, penalizado por ser racista, machista, xenofóbico, lgbtfóbico ou ter qualquer outro preconceito.

Mulheres brancas têm o passe livre para o preconceito saindo impunes caso estejam "erradas" sobre alguém ou algum grupo social. Basta um "eu errei" e elas podem pegar o negro, contaminar seu caráter e jogar um preto tipo A, sozinho, na mais degradante definição de "neguinho".

O brasileiro ama odiar homens negros, e a sua forma de não se dizer racista depois de tudo isso ainda é usar da "benevolência" e se tornar o "branco salvador". Aquele que usa sua posição de poder para dar - e preste bastante atenção nessa palavra - algo que ele resolveu que aquele negro é digno de ter.

Essa atitude não é uma atitude de alguém que não é racista, ou de alguém que não faz parte do pacto da branquitude. Pois não se trata e nunca se tratou de "dar".

A equidade para o povo negro sempre se dará através da devolução daquilo que nos foi tirado. E isso, nem a branquitude que reduz, nem a branquitude que salva, estão dispostos a fazer.