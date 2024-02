Você pode estar convivendo com um autista adulto sem saber

No mundo de hoje, a diversidade na sociedade e no local de trabalho é mais valorizada do que nunca. No entanto, muitas vezes negligenciamos ou não compreendemos totalmente uma parte importante dessa diversidade: as pessoas autistas adultas. Enquanto a conscientização sobre o autismo aumenta, é crucial entender as experiências e desafios únicos enfrentados por esses indivíduos, especialmente quando se trata de entrar e prosperar no mercado de trabalho e na sociedade em que vivemos.

As pessoas autistas adultas são aquelas que foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que atingiram a idade adulta. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e comportamento. No entanto, é importante salientar que o autismo é altamente variável e pode se manifestar de maneiras diferentes em cada indivíduo, inclusive, nos adultos.

Talvez você ache que não conhece nenhuma pessoa autista adulta porque muitos de nós precisamos esconder quem somos para conseguir chances de acesso a direitos como moradia, empregabilidade, alimentação, saúde e tantos outros que parecem de fácil acesso para pessoas que são neurotípicas (aquelas que não possuem nenhum transtorno de desenvolvimento neurológico).