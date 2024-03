Sessenta anos do golpe: quando termina a escrita de um trauma?

"Quando termina a escrita de um trauma?", pergunta-se Maria Rita Kehl, interroga-se seguidas vezes variando as palavras. "Quantos anos, ou décadas, são necessários para que um fato traumático se incorpore à memória nacional sem machucar nem se banalizar?" Sim, estamos falando sobre a ditadura militar, cujo golpe inaugural completa agora sessenta anos. Estamos falando de algo que se conhece demais, algo que já ocupou infinidade de livros, artigos e jornais, algo que tantos nem mais querem mencionar. E, no entanto, o imperativo da repetição é o que se destaca, a necessidade de indagar de novo, de afirmar de novo, de escrever mais e mais sobre aquilo que se deseja silenciar.

Já muitos falaram da grande amnésia nacional. Dessa incapacidade brasileira de lidar com sua própria história, de contemplar com lucidez e honestidade as agruras de seu passado. Extermínio, exploração, escravidão, terrorismo de Estado, tudo vai se tornando assunto proibido pelas mesas do país, como se evocar tais termos fosse incorrer em algum despudor, uma impolidez, uma indelicadeza que poderia melindrar o humor dos comensais. Ora, que mau gosto falar dessas desgraças quando seria perfeitamente possível ignorar, abstrair, relevar. Tão bem nos entenderíamos se não guardássemos tantos rancores, exclamam os apaziguadores inquietos, eles mesmos inconformados.

A pergunta de Maria Rita Kehl é justa e necessária, entra no cerne desse impasse que habita tantas mesas e tantas casas, mas algo ainda lhe falta. Para que se possa terminar de escrever um trauma, para que enfim sejam expressas as palavras que porventura venham a encerrá-lo, é fundamental que a violência não se perpetue até o presente, que não se repita seguidas vezes diante dos nossos olhos. Para superar um trauma, a premissa principal talvez seja que ele pertença ao passado, que já não provoque novas vítimas e novas dores. Não é o que temos no Brasil, um país que jamais rompeu com sua ditadura, que não julgou nem puniu seus militares. Aqui, como temos visto em renovadas formas, vivemos ainda sob um Estado parcialmente sequestrado por forças atrozes, um Estado que repete seu passado e censura e tortura e mata.