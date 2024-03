A literatura no cinema: a queda dos escritores e sua possível reascensão

São dois sujeitos em crises distintas, crises que se confrontam e se chocam. Quando a queda dele se faz literal, quando seu corpo despenca da janela de sua casa, acusa-se que ela o tenha matado. A crise se torna então escrutínio público, o julgamento de seu fracasso mútuo se faz tão literal quanto a queda. De forma sub-reptícia, estamos assistindo à queda melancólica dos escritores todos, dessas figuras que alguma vez admiramos. E, no entanto, há ficção por toda parte, a ficção é essencial à compreensão de tudo: ainda não estamos assistindo à queda da literatura.

Num filme tão exato e absorvente quanto esse, "A Pior Pessoa do Mundo", encontra-se um olhar semelhante. Estamos diante de mais um casal que escreve, mais um casal em crise constante. Ele, quadrinista que se fez célebre por uma série de livros leves, populares, sagazes, talvez problemáticos ideologicamente, é o que presumimos. Quer agora se fazer autor sério, ler o mundo nas profundezas, mas seus leitores continuam esperando dele um riso fácil. Ela é uma jovem típica, desorientada, volúvel em tudo na vida. Mas em breves lampejos, quase escondida de si mesma, vencendo a hesitação e o pudor, escreve textos avulsos que resultam cativantes e fortes.

Em "Ficção Americana" há mais um escritor em crise, autor que não emplaca um livro há quase uma década, rejeitado por seus antigos editores, professor de escrita afastado do cargo por sua impaciência, seu destempero. Mas isso é o de menos. Nessa ficção marcada pela ironia, nessa que talvez seja a maior atenção que Hollywood já deu a um tema tão avesso às imagens, a crise é bem mais larga. Abrange questões raciais mais densas e vai além: abrange tudo o que se aproxime do universo dos livros e do mercado editorial. É o mundo literário inteiro que está em estado crítico, incapaz de resolver suas escaramuças incontáveis, consumido por seus alvoroços e falsidades.

Quem quer que acompanhe a vida de alguns escritores atuais sabe que tais retratos são duros, mas certeiros, que o desalento e a insegurança têm sido marcas indubitáveis do nosso tempo. Seria de se pensar, então, que estamos testemunhando o agravamento de algo já anunciado há várias décadas: que a crise subjacente a tantas outras é da própria escrita. Que a literatura definha, que os livros perderam seu lugar na cultura e estão morrendo, fadados a um triste esquecimento.

Mas é um equívoco, digo de novo, com a convicção que me falta outras vezes. Tanta atenção ao mundo da ficção apenas mostra quanto ele está vivo, quanto ainda tem a dizer, mesmo que alguns sejam indiferentes aos seus juízos. É bem-vinda essa troca no imaginário coletivo a respeito dos escritores, essa passagem dos autores quiméricos aos autores comuns, imperfeitos. É nas palavras desses homens e mulheres falhos e frágeis, carentes de certezas, que a literatura se fará mais rica e complexa, mais verdadeira. Mais autêntica do que aquela dos sujeitos que acreditavam saber tudo, que acreditavam dispor de todos os sentidos do mundo, em vez disso forjando-os em absoluto despudor.

Escritores se perdem e se procuram, a literatura se perde e se procura, em movimento contínuo. É a queda dos escritores que pode prefigurar sua reascensão, seu levante, quem sabe mantendo o infinito como horizonte.