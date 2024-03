Ser o que não se é: uma evocação da infância, do sonho, da poesia

Para os adultos, esses momentos de descoberta do inaudito guardam um apelo porque são raros, e porque exigem uma suspensão das certezas excessivas em que teimamos em confiar. Talvez só no sonho e na poesia haja coisas que são o que não são, coisas que não são o que são. Estamos ali e não estamos, vivemos o que vivemos mas não vivemos, sabemos o que sabemos e então não sabemos. Nisso a graça do sonhar se parece à graça do escrever, como bem soube insinuar Clarice Lispector: "Escrever é fazer a palavra dizer o que a palavra não é". Isso nos bons momentos, é claro, apenas quando a língua consegue fugir ao destino que lhe impõem tantos chefes, diretores, tantos vice-presidentes.

Já fazia algum tempo que me frequentavam esses pensamentos sobre o urso quando topei com um poema de Mário Quintana. Um poema bonito e cômico sobre um tal Don Ramón, notório beberrão que tenta voltar para sua casa, cambaleante. No caminho avista uma árvore e um touro, mas em sua torpe visão enxerga tudo duplo: uma árvore que é e uma que não é, um touro que é e outro que não é. Don Ramón sobe na árvore que não é, e então é atropelado pelo touro que é; assim acaba o poema. Poema singelo que é e não é um poema, que é e não é de Quintana, que talvez por isso o escreva num disparatado portunhol.

À citação de Clarice também cheguei por vias tortuosas, espanholadas, num livro da argentina Ariana Harwicz, "O ruído de uma época". Em outra página ela afirma guardar consciência de ser escritora todos os dias de sua vida. Diz que sente isso quando lê, quando ouve música, dá uma entrevista ou percorre um vinhedo. Mas diz que não o sente enquanto escreve. Enquanto escreve, não sabe bem o que é, mas sabe que não é escritora. É esse não saber o que a leva a escrever o que ainda desconhece, penso, numa língua que não é de todo sua. De minha parte não sou tão convicto, temo não ser tão pleno de mim. Quase nunca sei se sou escritor, se tudo isto não passa de uma ilusão que me envolve à toa, ou de uma ridícula fraude que alguém denunciará um dia.

Mas o caso é que preciso convencer as minhas filhas a sair do escritório para que eu possa escrever este texto, porque um chefe aguarda a entrega do meu serviço, porque o prazo é exíguo e um pouco me oprime. "Mas por que você precisa escrever agora, papai?", Tulipa me provoca com algum ardil, com uma ligeira insinuação de sorriso. Porque sou escritor, filha, porque esse é o meu trabalho, não posso viver de hibernar. "Não, papai, você não é um escritor coisa nenhuma. É um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo."