Genocídio: palavra necessária que se converte em grito de basta

Chama a atenção o argumento frequente de que não seria possível mobilizar a terminologia do Holocausto para tratar de outros cenários e realidades, que isso seria diminuí-lo, rebaixá-lo, conspurcá-lo. Por esse argumento, o genocídio perpetrado pelos nazistas contra tantas vítimas, sobretudo judeus, mas também homossexuais, o povo Roma, pessoas com deficiências, comunistas, inimigos de guerra, seria uma manifestação única do mal e do horror, jamais equiparável a qualquer outra. Um acontecimento isolado no mundo, absolutamente excepcional, inesgotável por qualquer palavra, relato ou obra de arte. Estaríamos diante do irrepresentável.

Ora, quem quer que se aproxime desse grotesco episódio histórico e se ponha a observar suas reverberações infindáveis sabe que de isolado ele não tem nada. Sabe que foi fruto de uma violência crescente contra suas vítimas, do rampante antissemitismo que rugiu no terror dos pogroms e que nunca chegou a se calar. E sabe que as práticas nazistas foram repetidas em muitos outros lugares, transmitidas como ensinamento militar a tantas outras forças atrozes, ao exército francês na Argélia, às ditaduras latino-americanas. Tudo se expandiu e se replicou da pior maneira, com consequências nefastas, tudo ainda persiste como uma sombra ominosa sobre a infeliz humanidade.

Seria estranho, então, seria de todo incompreensível se não se pudesse mobilizar a partir do acontecimento histórico também os termos de uma resistência, abordando-os em novo contexto. Foi fundamental compreender o próprio Holocausto como um genocídio, empregando ali o termo que já podia descrever a execução do povo armênio, termo que mais tarde nomearia o massacre de tutsis em Ruanda, e que tardiamente seria usado para referir a dizimação dos povos originários das Américas. São todos genocídios, são todos tragédias indizíveis, atrocidades sistêmicas em que a humanidade inteira pôde descobrir sua face horrenda, em que a humanidade inteira feneceu.

É preciso preservar a vida de todos os povos, e é preciso preservar a vida das palavras. Não perder um vocábulo essencial de denúncia como "genocídio", não abdicar da força do que ele diz, do inaceitável que ele representa. Genocídios aconteceram demais desde tempos imemoriais, e continuam a acontecer neste presente que povoamos de palavras. Dizê-lo, atribuir o nome próprio a um acontecimento brutal, é um ato fundamental. Uma palavra tão poderosa é um grito de basta. Qualquer genocídio deveria ser o último, e então nunca mais. Estaríamos sempre, a cada vez, diante de um acontecimento irrepresentável, único, intolerável.