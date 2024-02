Parabará, bará, bará, parabarabará! Precaríssimo anedotário do Carnaval

Num canto da rua, em meio à euforia, duas mulheres discutiam literatura. Discutiam mais precisamente a última palavra de um verso. "Ai, a Lapa, que lugar lindo pra mostrar a minha...": e então a lacuna que dava lugar à disputa. A primeira defendia, fiel aos seus ouvidos, embora envergonhada de sua própria pudicícia, que a Lapa era um lugar lindo para mostrar a sua graça. A segunda ria de tamanha inocência, afirmava que aquilo era Carnaval e que nenhum verso seria assim tão recatado, que a Lapa só podia ser um lugar lindo para mostrar a sua raba.

A enquete circulou entre os presentes, sem posições conclusivas. Só no dia seguinte, num papel molhado e quase desfeito, revelou-se que a letra tinha duas estrofes com ligeiras variações. A Lapa era um lugar lindo para mostrar tanto a graça quanto a raba. E assim ficaram redimidas a malícia de uma e a inocência da outra, ambas corretíssimas.

***

Ouviu por aí que este seria o ano do Xeque-Mate, mas não se convenceu de imediato. Não lhe parecia haver harmonia suficiente na mistura entre rum, guaraná, erva-mate e suco de limão, decerto um tanto antiquada, incondizente com o espírito do Carnaval — que melhor se nutre, como se sabe, de samba, suor e cerveja e uma cachacinha de bolso para acompanhar. Foi, no entanto, visto em pleno bloco sacando o celular, e investindo em dois movimentos decisivos, perfeitos, um da torre e um da rainha. Com isso encerrou o jogo online que travava contra o sócio desde o dia interior, e celebrou como o mais alegre folião aquele improvável xeque-mate, que ao menos até quarta-feira não deixaria de alardear.

***

Ficou provado que as vogais é que conduzem a música carnavalesca: as consoantes são de todo indiferentes. Na mesma rua, regidos pela mesma banda, entoando a mesma canção tão conhecida, uns cantavam teteretetê, outros peperepepê, alguns até quequerequequê. O cronista lembrou-se de Cartola e sua recusa a escrever um samba-enredo, coisa mais indicada "para esses meninos de hoje que gostam de escrever lalalá, lelelê e lololô". Cartola estava certo, tudo bem, mas espero que possa nos perdoar, e quem sabe até sorrir ante a imprecisão festiva desses meninos de hoje.