Pode parecer que me afastei do assunto da crônica e já não falo sobre Mônica Salmaso, mas confio que não. Ouvir suas músicas é passear entre as cores dos prados floridos, e logo se assombrar ante alturas inconcebíveis ao pensamento, e enfim se encharcar na tempestade densa de sua voz irrepreensível. É oscilar continuamente entre esses afetos, encantando-se com o belo e comovendo-se com o sublime, como queria Kant. É sentir a admiração que nos provoca o grandioso, e também a candura suscitada pelo pequeno, pelo simples, pelo perfeito. Tudo em seu justo equilíbrio, pois cada uma dessas afeições poderia cansar com sua intensidade excessiva.

"A patativa quando canta faz chorar", Mônica canta, e com ela também choramos lágrimas furtivas. "Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar", Mônica entoa esses versos bem conhecidos e nela acreditamos, exceto que não queremos que nada acabe, nem o amor nem a canção. Mônica pode cantar "mistérios mil que desenterra, enterra", recuperando o velho poema em ecos de Gregório de Matos e revelando a mortal loucura humana. E pode cantar algo muito mais simples, uma "silenciosa casa vazia, mormaço, quase meio-dia, a morena deitou na rede e balança", e é ela a morena que nos embala na rede, agora lânguidos, tranquilos.

Tudo o que ela quer, toda palavra que sua voz toca, ela nos faz sentir. E traz com sua presença também uma graça toda própria, na maneira risonha como conta suas histórias de cantoria, suas anedotas só ligeiramente cômicas, e os desafios que cada letra suscita. Pode haver beleza até em sua maneira de erguer e baixar os ombros, no exato ritmo em que canta "vou que vou", anunciando que vem aí bom tempo. E pode haver algo de assombroso, algo de sublime, quando ela sustenta uma nota por alguns segundos a mais do que imaginaríamos, e é possível vislumbrar a escuridão de sua boca, e o som de sua voz preenche o espaço com uma plenitude inaudita.

"Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens." Esqueça-se a intenção de Tom Zé ao escrever esses versos, sob o rígido regime militar, a denunciar também a imposição da felicidade, a opressão da felicidade. Ouvir essa música na voz de Mônica Salmaso é ser transportado a outra verdade e se deixar convencer de que, sim, amanhã de manhã a felicidade pode desabar sobre os homens. E então senti-la, de maneira sutil, surpreendente e cristalina, sentir a felicidade a desabar sobre o homem de hoje, bem no instante em que a ouve.