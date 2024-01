O que nos aguarda nos doze meses que se lançarão sobre nós com sua voragem e seu desejo? Com que ilusão podemos esperar que nos mastigue e nos devore o tempo? Esperamos, do ano ilusório que se abre, volúpia ou calmaria, fúria ou clemência? Das incautas previsões que tenho lido, deduzo não mais que oscilação e incerteza. Este ano é mais enigmático que os anteriores, ao menos que os anos recentes, ao menos no país em que escrevo: desta vez não estamos obrigados a predizer a dissipação, o caos, o desmantelo do futuro possível. Essa indefinição é um ganho importante, é já um alento, é mais do que tivemos na última década.

Deve ter sido pela discreta ebulição desses pensamentos que me enfiei num cinema para ver "O Melhor Está por Vir", essa improvável declaração que Nanni Moretti levou ao título de seu novo filme — embora sua tradução literal fale apenas "O sol do futuro". Nele, um cineasta rigoroso e crítico resiste a comprometer seu cinema com uma visão solar do futuro, até que cede. Não cede por um otimismo cego, por uma crença besta, uma fé qualquer. Cede porque afirmar que o melhor está por vir é comprometer-se com o melhor: é inventar um utópico futuro para em seguida invadi-lo, pouco a pouco, embora imediatamente.