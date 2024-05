Tony Ramos já caminha e começou fisioterapia, diz novo boletim

Uma tomografia de crânio mostrou "significativa melhora" no quadro de saúde do ator após a cirurgia, informou o Hospital Samaritano Botafogo na sexta-feira (17). "Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável."

Tony passou por uma nova cirurgia, no domingo (19), após apresentar novos hematomas intracranianos. Ele foi submetido ao procedimento após apresentar "distúrbios de coagulação". Boletim divulgado na terça-feira (21) indicava "contínua evolução no quadro clínico", após a segunda cirurgia.

Na quarta-feira (22), o hospital anunciou que ele teve alta do CTI. De acordo com o boletim divulgado na ocasião, ele seguia "em evolução no quadro clínico e em plena recuperação".