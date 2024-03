Vini Jr demonstra coragem ao expor vulnerabilidade a ataques racistas

É raro ver jogadores tratando do tema de maneira tão humana, honesta, sem medos, sem dedos. E ainda assim, mesmo se mostrando vulnerável, ser desrespeitado. ''Que não seja viadinho, o futebol é para homens", é o que se escuta. Dupla violência. Não basta ser xingado pela raça e o tom de pele, aqui também se veem razões para o machismo e a homofobia. Gols contra.

Com o exemplo que se repete na vida de várias pessoas espalhadas pelo mundo, quem tem que mudar não é Vinícius Júnior, o craque. É quem o ofende. É quem ganha, deliberadamente, com isso. Quem propaga insultos, violências verbais, agressões que doem mais do que um tapa no rosto ou um chute. É quem age impunemente, num crime que deveria ser inafiançável.

Ao Vini Jr e a tantos que sofrem episódios, como eu, como o experimentado, o abraço.