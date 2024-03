Baleado na entrega: a trágica realidade dos entregadores de aplicativo

Hoje não terá entrega. Ao menos, não de Nilton Ramon de Oliveira, servidor do iFood de 25 anos, como eu, que na noite de ontem (4), foi baleado por um policial militar durante uma discussão em Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro. O motivo? Não ter subido para deixar a encomenda no andar da residência, o que poderia ser resolvido se colocada uma taxa extra simples para quem quiser receber na sua porta.

Neste momento, o estado de saúde de Nilton é considerado grave e expõe uma das muitas precariedades da profissão que luta pela regularização. Como não há coincidência que faça bastar a vida, o presidente Lula havia assinado, horas antes do ocorrido, um projeto de lei que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. A minuta do projeto de lei estabelece uma remuneração mínima aos motoristas e limite de carga horária diária, de até 12 horas.

A proposta, porém, contempla apenas transporte de passageiros em quatro rodas. As negociações com empresas que tratam do transporte de alimento e encomendas, com motocicletas e bicicletas — representadas em especial pelo iFood—, não avançaram. Lula cobrou aplicativos que não aceitaram proposta. "O iFood não quer negociar. Mas nós vamos encher tanto o saco, que vão ter que negociar", brincou.