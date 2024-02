Consumo de álcool: cresce número de quem dispensa beber e não perde a vibe

Shot? Só se de água com gás e limão. Espremido, não rodelas! E assim, sentir as bolhinhas ganharem a garganta, mesmo que com gosto azedo, mas refrescante. Dessa forma, ficar ''de boa'' no rolé, sem dar perda total - o famoso 'pt' - colhendo os louros de invicto na condição de sem nenhuma gota de álcool.

Antes solitário no time, por conta de questões de saúde, hoje vivencio e vejo o número de jovens no grupo que não bebem crescer. Mesmo que durante festejos como Réveillon e Carnaval - esse, por exemplo, foi tema antes, durante e também já nesse finalzinho da folia. ''Me dá muita dor de cabeça''; ''É melhor curtir sem pesar''; ''Tenho problemas na família'', ''Não sinto mais falta, tô pela zoação e o encontro'', foram alguns dos relatos que ouvi de pessoas próximas, mas que não devem destoar de quem está pertinho de você. Além, é claro, de um argumento que quebra todos os outros, ou na real, explica outra parte: ''Beber está caro, Edu''.

A autopreservação financeira é sim um dos condutores. Pesam-se aos fatos a dinâmica do custeio da ida, a alimentação, a roupa (em alguns momentos) e também da própria bebida. Nunca ''umazinha'', e sim um pequeno pacote; ou mesmo o dinheiro gasto num só drinque, por vezes igual a tudo aquilo que foi gasto antes mesmo de se chegar no restaurante, bar ou balada. E a difícil decisão: beber ou….sair?