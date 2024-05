Invasão chinesa: programa 'Carona' traz novidades que vêm ao Brasil em 2024

Na primeira edição do programa "Carona" de UOL Carros, que estreia nesta segunda-feira (20), o colunista Jorge Moraes foi para o Salão de Pequim, na China, e conferiu de perto alguns dos protagonistas da "invasão chinesa" que está chegando ao Brasil - mercado estratégico para os planos de globalização das montadoras do país asiático, que hoje é líder em tecnologia quando o assunto são veículos elétricos e híbridos.

O 'Carona' reflete essa nova fase do UOL Carros que foca a amplitude dos conteúdos oferecidos pelos vídeos. Começar o programa a partir do Auto Show da China é um marco, onde mostramos as últimas novidades dos carros que estão conquistando parte do mundo Jorge Moraes, Colunista de UOL Carros e apresentador do programa 'Carona'

Vale a pena conferir - além da gigante BYD, que em poucos meses assumiu em nosso mercado o posto de líder em vendas de automóveis eletrificados, a previsão é de que, nos próximos meses, cerca de 20 novas montadoras chinesas irão iniciar operações no Brasil.