Novo Toyota Corolla 2024 é lançado; veja preços e o que muda no sedã

É possível perceber que as interfaces seguem o padrão visual que a marca sempre adotou. As cores também foram preservadas, com tons mais esfumaçados do cinza e do azul. Enquanto o cluster tem os manômetros (agora digitais) nas extremidades, a multimídia disponibiliza os recursos de infotenimento de forma mais espalhada pela tela.

O que mais tem o novo Corolla

Imagem: Reprodução / Professor Lucas Torres (canal Carro Chefe)

A grade dianteira em forma de colmeia substitui os filetes horizontais do modelo 2023. Além disso, há novo desenho nas rodas de liga-leve, que são de 17 polegadas. Bem que poderia ter adotado mais mudanças visuais, como as que os mercados do exterior já ganhou

Entre outros equipamentos, vem de série com sete airbags, câmera de ré, assistente de permanência em faixa, faróis altos automáticos e controle de cruzeiro adaptativo

Os motores são os mesmos da linha 2023, de todo modo, recebeu novidades para melhorar a eficiência. Isso porque, agora, traz pneus 215/50 R17, ligeiramente mais estreitos. Com isso, rende 12% mais com a motorização híbrida (com 122 cv) e 8,4% com o 2.0 flex (que gera 175 cv)