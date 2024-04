Mais chineses vêm aí: veja marcas que trarão seus carros ao Brasil em 2024

A Omoda já anunciou o crossover 5 para o nosso país. Dotado de estilo rebuscado, o carro virá com opções totalmente elétrica e híbrida leve. Sua dimensão é de SUV médio, com 4,40 m de para-choque a para-choque, a mesma medida do Jeep Compass, líder da categoria.

Já a Jaecoo ainda não confirmou quais dos seus modelos virão para o Brasil, no entanto, temos uma aposta principal: o utilitário J7, um SUV de tamanho médio - são exatos 4,50 metros de comprimento. Totalmente elétrico, gera o equivalente a 197 cv. Sem ser dos mais potentes do segmento, até que o desempenho é ágil, marcando 8s na aceleração de zero a 100 km/h.

Neta

Imagem: Divulgação

A Neta estreará no Brasil em 2024 e pretende focar no segmento dos modelos elétricos. Conforme publicou o colunista Jorge Moraes, o cupê GT foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ainda não há muitos dados sobre o carro, no entanto, o site chinês da marca adianta que ele vai de zero a 100 km/h em ótimos 3,7 segundos.

O mercado de cupês de duas portas é exíguo no Brasil, então o registro talvez tenha sido feito apenas para assegurar a propriedade industrial. No momento, não há confirmação.