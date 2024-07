Campeão do BBB 24, Davi desfila com novo SUV de R$ 380 mil; conheça

Com motor turbo 2.8 litros de 16 válvulas e quatro cilindros movido a diesel, o veículo tem potência de 204 cv e torque de 50,9 kgfm. Sua transmissão é automática de seis marchas, tração 4x4 com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro.

Na versão GR-Sport, o modelo fica com 224 cv de potência e 55,0 kgfm de torque.

A Hilux SW4 ainda tem faróis e lanternas de LED, rodas de 18 polegadas, aerofólio traseiro e maçanetas internas e externas cromadas.

Por dentro, também há sistema de multimídia com tela de nove polegadas, sistema de som com oito alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer (kit JBL), câmera 360°, bancos dianteiros ventilados.

