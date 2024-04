Por que radares como os do acidente com Porsche não estão multando em SP

"A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego, esclarece que os equipamentos da via estão passando por atualização tecnológica, em atendimento à Resolução 798 do Contran. A previsão é de que os equipamentos sejam restabelecidos até o fim do mês", informa o órgão municipal.

Em reportagem publicada no dia 25 de março, o UOL Carros já havia informado sobre a desativação de radares na capital paulista pelo mesmo motivo, em outras regiões da cidade, como a Zona Oeste e também a área central. Na ocasião, identificamos que o problema também afeta os aparelhos do tipo lombada eletrônica, que informa a velocidade do veículo a ser fiscalizado.

"A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esclarece que os equipamentos de fiscalização citados pela reportagem passam por atualização tecnológica, prevista pela legislação, para renovação dos certificados de avaliação do Ipen/Inmetro. Essa atualização será aplicada em todos os equipamentos tipo barreira/lombada, gradativamente, (dentro do prazo de até 30 dias)", afirmou a Companhia de Engenharia de Tráfego, sem informar o montante de aparelhos que serão trocados ou atualizados.

Essa medida, segundo o órgão, está de acordo com a Resolução 798 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e terá duração total de até um ano. Neste dispositivo de regulamentação do trânsito, em vigor desde novembro de 2020, são apresentados critérios técnicos, regras e homologações para instalação, funcionamento, uso e vistoria de radares fixos ou portáteis.

Trata-se da mesma norma que ficou famosa por vetar a instalação dos radares em locais pouco visíveis e por obrigar que os aparelhos do tipo fixo sejam precedidos de sinalização sobre qual é a velocidade máxima permitida.