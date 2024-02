Multa? Sem radar fixo há 4 anos, rodovias de SP terão 649 novos aparelhos

Além de atuarem na autuação de motoristas rodando acima do limite de velocidade permitido, parte dos equipamentos será dotada de tecnologia OCR, que permite a leitura automática da placa, complementar ao registro fotográfico do veículo a ser autuado.

Com isso, em tese, será possível identificar veículos roubados ou furtados, por exemplo, bem como aqueles com licenciamento vencido, por exemplo.

Radares que serão instalados em rodovias gerenciadas pelo DER também terão a capacidade de contagem de veículos, com transmissão em tempo real desses dados, para agilizar e melhorar o monitoramento do trânsito nas estradas - e possibilitar eventuais intervenções para melhorar o fluxo nessas vias.

