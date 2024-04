Nova Ferrari de Gusttavo Lima custa R$ 7 milhões e IPVA paga SUV de luxo

O cantor Gusttavo Lima compartilhou recentemente um vídeo em suas redes sociais no qual aparece guiando uma Ferrari. O modelo do sertanejo é a Ferrari 812 GTS, que é um dos conversíveis mais rápidos do mundo.

O carro

De acordo com a tabela Fipe, a Ferrari 812 GTS nova custa R$ 6,9 milhões. Desta maneira, se o modelo estiver registrado em São Paulo, com a alíquota do IPVA sendo de 4% sobre o valor venal, o valor do imposto seria de R$ 276 mil.

Com esse dinheiro, é possível comprar o SUV de luxo Jeep Commander Limited, que parte de R$ 261.790.