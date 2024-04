Lamborghini de R$ 4 mi é destruída por menino que queria impressionar amigo

O menino, entretanto, só queria impressionar um amigo saindo com o carro. Com o piso molhado e no escuro, perdeu o controle do Lamborghini e bateu. Apesar dos danos significativos, ninguém ficou ferido.

Na imagem do carro, é possível ver o modelo sem para-choque dianteiro e faróis. Avarias na traseira também são vistas, assim como na lateral do lado do passageiro.

Garoto agora enfrenta acusações graves incluindo excesso de velocidade, dirigir sem os devidos cuidados, não permanecer no local da colisão e guiar um veículo sem carteira de motorista.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.