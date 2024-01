Calotes milionários: por que donos de carrões optam por não pagar IPVA

Entre os 10 maiores devedores de IPVA no estado de São Paulo em 2024, quatro são donos de Ferrari e cinco de Lamborghini. Dinheiro parece não ser o problema para quem é dono destes supercarros de luxo, então por que tais proprietários acumulam dívidas devido ao não pagamento do IPVA?

Alto custo do imposto: 4% do valor da Tabela Fipe faz com que muitos proprietários de supercarros deixem os débitos em aberto. Preferem investir o valor que seria gasto com impostos e abater a dívida no momento em que o veículo for vendido. Também vale salientar que, segundo a lei, dívidas de IPVA prescrevem após cinco anos.

"Ainda mais com a Selic ainda muito alta", opina o especialista em finanças pessoais Bruno Rodrigues. "Dependendo do quanto ele tem investido, somando o que não pago ao Estado, só o rendimento de uma aplicação pagaria esse valor num ato de venda", explica.