Toyota lança Corolla que brasileiro só pode sonhar; veja detalhes

O Toyota Corolla Active Sport foi lançado pela montadora japonesa em sua terra natal. O modelo, uma edição especial, foi pensado para ser esportivo e ao mesmo tempo ter vários equipamentos. Não há previsão de lançamento no Brasil.

O carro

O Toyota Corolla Active Sport vem apenas em versões sedã e Touring, sem versão hatch. Nas mudanças visuais, se destaca o para-choque dianteiro, com aberturas de ventilação falsas nas laterais da grade - algo já visto no GR Yaris.

As saias laterais possuem o logo Active Sport, a carroceria vem com detalhes em preto e o modelo vem com um conjunto de rodas de liga leve de 17 polegadas também com acabamento preto. O carro vem nas cores branco, preto e cinza.