Alegria do posto: 5 coisas que fazem carro beber mais e você nem desconfia

4 - Rodar muito pouco pode virar tiro no pé



Uma alternativa óbvia para gastar menos no posto é reduzir o uso do carro

Contudo, rodar muito pouco a cada dia deixa o veículo mais gastão

O motor precisa atingir a temperatura ideal para o calor expandir os componentes internos e, assim, garantir sua correta lubrificação

Usar o carro continuamente em deslocamentos muito curtos, insuficientes para se atingir a temperatura correta, também acelera o desgaste

"Dirigir durante menos de 15 minutos nem esquenta o óleo do motor, impossibilitando a lubrificação adequada. Tem carro com baixa quilometragem que apresenta mais desgaste na comparação com um exemplar mais rodado, que no entanto funciona a maior parte do tempo na temperatura ideal", ensina Erwin Franieck.

5 - Nada de motor asfixiado

Imagem: Thais Roland/UOL