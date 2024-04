Como tecnologia das pistas ajuda a desenvolver novos carros elétricos

"Nós também corremos com pneus de rua praticamente nas provas (com um jogo de pneus apenas por fim de semana de corrida). E, recentemente, a Stellantis anunciou o novo Abarth 500e: ele foi lançado para o público com uma versão modificada do pneu que nós usamos na Fórmula E com a Hankook."

Elétricos são 'emocionantes'

Segundo Dodds, outra missão da Fórmula E nos últimos dez anos foi tentar acabar com a estigmatização dos carros elétricos. Para muitos, os modelos 100% a bateria ainda são fontes de dúvidas quanto a diversos aspectos. Porém, ele acredita que o sucesso do campeonato mostre que tudo não passa de preconceito.

"Existem três coisas que as pessoas se preocupam com carros elétricos. Como eles vão performar, como podem ser emocionantes como um carro de motor a combustão e o alcance de sua bateria - além do fato se é ou não complicado de carregar", falou Dodds.

"Um carro de Fórmula E tem um visual atraente e acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos - ninguém precisa se preocupar com performance. Nós corremos também 45 minutos dando o máximo dos carros - ninguém precisa se preocupar com a bateria. O carregamento rápido (que o campeonato planeja implementar em breve para fazer corridas com pit stops) também deve remover a ansiedade que há quanto isso na indústria".

Meta é a Fórmula 1

Para Dodds, os números do crescimento da Fórmula E em menos de uma década desde a primeira corrida, em setembro de 2014, mostram um grande potencial da categoria. De acordo com ele, apenas Fórmula 1 e MotoGP - principais campeonatos mundiais de quatro e duas rodas - estão à frente do mundial elétrico em termos de popularidade.