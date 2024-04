Omoda 7: SUV que vem ao Brasil tem cheiro próprio e 1.250 km de autonomia

Dirigibilidade e segurança: pacote completo ADAS com 18 assistentes de condução. Sistema é conduzido através de 5 câmeras e 14 radares espalhados pelo veículo. Destaque para detectores de pedestre, obstáculos e mudança de faixa.

Ao contrário do Omoda 5, criado na China para o portfólio da Chery, o 7 chega ao mercado como um veículo totalmente novo e atrelado à recém-lançada marca - que visa atingir um público mais jovem.

Até o momento a Omoda Jaecoo já confirmou a chegada de três carros no Brasil para os próximos meses. O Omoda 5 tem previsão de lançamento em outubro deste ano, com versões híbrida e elétrica. Já o Jaecoo J7 está em fase de homologação e deve ser lançado no Brasil nos primeiros meses de 2025.

Outro veículo que chegará ao mercado nacional é o J8, SUV de até seis lugares que também deve ser vendido no nosso mercado no próximo ano.

O objetivo da marca é trazer entre nove e 10 veículos ao Brasil até 2026. A princípio todos os modelos serão importados da China, mas a Omoda Jaecoo admite intenção de produzir nacionalmente alguns deles - a fechada fábrica em Jacareí (SP), onde eram produzidos veículos da Caoa Chery, é uma das candidatas a receber a produção.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.