Zeekr: 'prima' chinesa e tecnológica da Volvo vem aí com pegada de Tesla

Mais uma marca chinesa a desembarcar no Brasil, a Zeekr trouxe ao Salão de Pequim um dos carros que desembarcará em breve no nosso país: é o X, SUV premium feito na mesma plataforma que o 'primo' Volvo EX30 - ambos pertencem à Geely.

Como é o Zeekr X

Imagem: Divulgação

Mistura de crossover e hatchback, tem porte semelhante ao do BYD Yuan Plus e conta com 4,45 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,57 m de altura e entre-eixos de 2,75 m. As rodas são de 20".