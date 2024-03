Caros no Brasil, Mustang e Camaro têm preços de 'carros comuns' nos EUA

Não é raro ver comentário sobre os preços dos carros que cite os valores do Ford Mustang e o Chevrolet Camaro nos EUA como um contraste. Os esportivos são dois bons exemplos de modelos que são vendidos no Brasil por etiquetas dignas de esportivos alemães, mas que se encontram em uma fatia de mercado mais acessível no país de origem. Daí a dúvida: eles são realmente baratos por lá?

Carro de entrada? Os preços do Mustang por lá partem de US$ 30.920 (cerca de R$ 154.500), enquanto os do Camaro começam em US$ 30.900 (aproximadamente R$ 154.600). Ambos estão entre alguns dos carros mais baratos vendidos pelas marcas nos EUA. Para se ter uma ideia, a Ford comercializa o SUV Bronco Sport a partir de US$ 31.230 (R$ 156 mil) e Chevrolet vende a Blazer por US$ 35.400 (R$ 176 mil).

Não estamos falando dos mesmos carros vendidos no Brasil. O Mustang 'barato' em questão nos EUA vem equipado com o motor 2.3 turbo. Já o Camaro aposta no V6 3.6 aspirado. Ou seja, nenhum dos dois têm os motores V8 oferecidos no nosso mercado.