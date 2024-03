Prejuízo de R$ 20 mil: motor do Onix quebra por culpa de dono pão-duro

Ao contrário do que muitos imaginam, trata-se de um problema cuja culpa é exclusiva do dono - ou, em alguns casos, do reparador do veículo.

O Chevrolet Onix com motor três cilindros - seja ele turbo ou aspirado - utiliza o óleo do motor para lubrificar a correia dentada. A causa mais comum de problemas como esses - que não só afetam o Onix, como também outros modelos que trabalham dessa maneira (como Ka) - é a utilização do lubrificante incorreto, que leva à contaminação ou ao ressecamento da borracha da cinta. Já vi casos de donos de carros assim optarem por utilizar óleos com especificações diferentes daquelas indicadas pelo manual do fabricante, muitas vezes motivados pelos preços mais baixos. Mas isso é um erro que nunca deve ser cometido. Alexandre Barros Pinho, dono da oficina de funilaria e mecânica WTC Express.

A escolha equivocada normalmente ocorre devido a busca por economia na troca do óleo lubrificante. Mas o valor sequer justifica tal alternativa. Enquanto o litro da opção correta sai por aproximadamente R$ 50, as alternativas equivocadas custam cerca de R$ 30 - no processo todo, a economia não chega a R$ 100.

No caso do Onix três cilindros com motor aspirado, conforme o manual da GM, o óleo correto é o "dexos 1 Ger 2 ou de qualidade equivalente API-SN, ILSAC GF5 ou superior e viscosidade SAE 0W20", ou o "dexos 1 Ger 3 ou de qualidade equivalente API-SP, ILSAC GF6A ou superior e viscosidade SAE 0W20".

Já para as versões turbinadas, a especificação passa a ser o "dexos 1 Ger 2 ou de qualidade equivalente API-SN, ILSAC GF5 ou superior e viscosidade SAE 5W30", ou o "dexos 1 Ger 3 ou de qualidade equivalente APISP, ILSAC GF6A ou superior e viscosidade SAE 5W30".

Alexandre afirma que não há outras causas comuns que levam a este tipo de problema, tampouco que se trata de um defeito crônico do carro.