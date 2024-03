Cuidado com a embreagem: 5 erros que vão antecipar sua visita ao mecânico

Sair da imobilidade em segunda, "pular" marchas em trocas ou usar alguma que faça o motor trabalhar em uma rotação muito baixa - às vezes tentando economizar combustível com isso - também são hábitos que devem ser evitados.

Aqui, há dois problemas principais: sair da imobilidade com marchas mais altas do que o normal exige "queimar" a embreagem, o que causa seu desgaste. Já no caso de pular marchas - tanto em acelerações quanto em redução -, há uma diferença grande entre a rotação do motor e da transmissão, o que faz o componente trabalhar mais do que o necessário.

"O problema é quando se troca marchas para uma que exigiria uma velocidade maior, já que a diferença de rotação entre motor e câmbio acaba causando um deslizamento maior da embreagem do que o ideal. É um problema que também ocorre quando se reduz pulando marchas ou se acelera demais antes de engatar", alerta Júnior.

Com o carro em movimento, andar com uma marcha mais alta do que a ideal para o momento não afeta a embreagem, mas pode causar desgaste prematuro da transmissão e do motor. Ah, importante: pode ser que o carro até consuma mais nessa situação.

5 - Carga excessiva