Por que engenheiro da Tesla apela para deixarem de 'torturar' a Cybertruck

A Cybertruck tem vivido uma vida torturada em nome do entretenimento - pularam, chutaram, queimaram, espancaram e atiraram (várias vezes) nela (...) Agora, quando já confirmamos que ela é durona, podemos fazer com que a Cybertruck possa circular livremente dentro e fora da estrada em paz? Wes Morrill, engenheiro da Tesla

Questionado sobre como a Tesla esá lidando com um eventual aumento no volume de produção da picape e das respectivas peças de reposição, ao mesmo tempo,, ele deu a entender vários componentes ainda está indisponível para manutenções

