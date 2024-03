Tesla Cybertruck é à prova de balas? Teste prático de youtuber surpreende

Por outro lado, a lataria da Cybertruck chegou a ser perfurada por uma bala de 17mm - no entanto, o projétil ficou retido no interior da porta e não chegou à cabine do carro.

Já uma bala de 22mm conseguiu atravessar a porta, enquanto uma bala de rifle 50mm passou com facilidade no último teste.

Apesar dos estilhaços, essa bala de grosso calibre não quebrou o vidro - que não é à prova de balas - da picape da Tesla.

Veja:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.