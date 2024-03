Adeus, Ford PowerShift: dono tem solução radical para câmbio problemático

Em vídeo que circula nas redes sociais, um mecânico exibe o feito. No perfil do Instagram @profdicaixa, aparece um Ford Focus 2.0 com pedal de embreagem.

O processo de troca envolve a mudança de vários componentes.

"Tiramos toda parte Powershift do automóvel (cambio,embreagem,volante do motor, eixos, pedais e alavanca de marcha). Logo em seguida, colocamos o kit do mesmo carro, porém com câmbio manual Depois de prontos, fazemos a parte da elétrica para o carro ficar 100%, sem nenhuma avaria", explica Paulo Dilamar, proprietário da oficina, mais conhecido como professor dicaixa.

Chamada por entusiastas de swap, a prática é uma troca de componentes mecânicos por outros, especialmente motor e câmbio. Em geral, a substituição exige adaptações em relação ao projeto oroginal, ainda que utilizem componentes do próprio modelo ou marca.

Embora o Focus 1.6 tenha caixa de cinco marchas, a oficina utiliza uma um pouco diferente.