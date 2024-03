Dolphin Mini: onde BYD ganha ou perde de Onix, Polo e elétricos 'baratos'

Gosto é sempre algo bem subjetivo. Entretanto, suas linhas arrojadas e até mesmo esportivas o colocam em um patamar de destaque no quesito da personalidade. Aliás, o carro chega a superar até mesmo o Dolphin convencional.

Tem vincos pontiagudos e superfícies relativamente planas, mas que se unem com extremidades mais arredondadas. As assinaturas de LED passam sensação de movimento, com unificação das lanternas traseiras por meio de filete refletivo e moldura, aerofólio, apliques na parte inferior das laterais, dentre outros elementos.

Quanto aos rivais, o iCar ainda agrada com seus ares futuristas, enquanto o HB20 o faz com suas linhas afiadas, mas suaves. Em relação a Peugeot e Polo, ambos têm aspectos que reforçam a sensação de velocidade e a esportividade, que costumam ser apreciados pelo público mais jovial. No fim das contas, vai de gosto, mas o novo Dolphin Mini consegue muito bem unir tudo em um carro só.

Tamanho

A princípio, virá com apenas quatro lugares, devendo passar a ter cinco até o fim do semestre, a depender do andamento das novas homologações. O espaço para as malas também fica aquém da concorrência, com apenas 230 litros (ou 70 a menos do que a média dos rivais da GM, da VW e da Hyundai). Por isso que, em relação a eles, só consegue superar o subcompacto da Chery.